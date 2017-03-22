Роулэнд: жду матча с ЦСКА, уверен, «Химкам» по силам победить

Защитник «Химок»уверен, что его клуб может обыграть ЦСКА в Единой лиге ВТБ.«Самое приятное в этой ситуации – наша судьба в наших руках. Если мы победим во всех оставшихся матчах, то будем иметь преимущество домашней площадки на протяжении всего плей-офф. Если будем играть на максимуме и приложим все усилия, то, безусловно, сделаем нашу жизнь в матчах на вылет несколько легче.ЦСКА, возможно, лучшая команда в Европе прямо сейчас – они не зря выиграли Евролигу в прошлом сезоне. Хотя у каждого своё мнение: кто-то называет фаворитом «Реал», выдавший хороший отрезок. Но, так или иначе, все понимают, что ЦСКА обязательно окажется в числе этих команд. В первую очередь мы должны смотреть на себя и волноваться о собственных проблемах, иначе можно слишком сильно зациклиться на оппоненте. Если мы покажем свой лучший баскетбол, то сможем обыграть любую команду, в том числе и ЦСКА. Жду ли я этих матчей? Конечно, ради такого и играют в баскетбол», — заявил Роулэнд в эксклюзивном интервью «Чемпионату».