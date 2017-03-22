Стивен Карри: я боготворил Реджи Миллера и Стива Нэша

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз»рассказал о баскетбольных кумирах своего детства, не включив в список своего отца«Я боготворил двух парней — Реджи Миллера и Стива Нэша. Я пытался соединить их стили в своём, мне нравилось то, что они умели. В Стиве это была работа с мячом, креативность и баланс между передачами и бросками. В Реджи мне нравилось то, что он делал без мяча, его жажда борьбы и умение действовать в клатче. Я хотел объединить двух этих парней», — приводит слова Карри Dime.