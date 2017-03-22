Дабл-дабл Теодосича помог ЦСКА обыграть «Дарушшафаку» в Евролиге

Московский ЦСКА на своей площадке обыграл турецкую «Дарушшафаку» со счётом 95:85 в матче регулярного первенства Евролиги. «Армейцы» быстро повели в счёте и добились двузначного преимущества к большому перерыву. В третьей четверти гостям удалось сократить отставание, но в решающем отрезке сильнее вновь был московский клуб.Самым результативным игроком матча стал защитник «Дарушшафаки», который набрал 26 очков. В составе ЦСКА дабл-даблом из 20 очков и 10 передач отметился разыгрывающий