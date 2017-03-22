Возвращение Блатта в Россию и грация чирлидерш – в фоторепортаже из «Мегаспорта»

22 марта на арене «Мегаспорт» в Москве ЦСКА в матче 27-го тура регулярного первенства Евролиги обыграл турецкую «Дарушшафаку» со счётом 95:85. В составе «армейцев» дабл-даблом из 20 очков и 10 передач отметился разыгрывающий Милош Теодосич.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча ЦСКА — «Дарушшафака», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.
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