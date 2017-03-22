Блатт: Теодосич готов к НБА. Но захочет ли он туда ехать?

Главный тренер «Дарушшафаки»дал комментарий после поражения его клуба от ЦСКА (85:95) в Евролиге.«Поздравляю ЦСКА с победой. Мы провели первую половину не в том стиле, чтобы сдержать столь ярко атакующую команду, как ЦСКА. В третьей четверти исправили положение, а в четвёртой вновь провалились. По итогам трёх четвертей мы уступали всего 6 очков, но свой шанс упустили. Я горд, что наша команда выиграла у такой сильной команды, как ЦСКА, дома.Готов ли Теодосич к НБА? По мне, он уже игрок НБА. Единственный вопрос – захочет ли он отправиться туда. Но на это я ответить не смогу, спросите у самого Милоша. Он великолепный игрок», — передаёт слова Блатта корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.