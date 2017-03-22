Итудис: ЦСКА был лучше «Дарушшафаки» во всём

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу «армейцев» над «Дарушшафакой» (95:85), которая гарантировала команде место в первой четвёрке по итогам регулярного первенства Евролиги.«Поздравляю свою команду с победой и с решением задачи – мы гарантировали себе преимущество домашней площадки в плей-офф. ЦСКА сегодня был лучше во всём. Особенно ценным этот успех делает тот факт, что «Дарушшафака» – грозный, очень разнообразный соперник. У них хороший набор «больших», великолепные защитники. Мои игроки записали себе в актив 28 передач, а это немало. Это говорит о том, с каким уважением мы относимся друг к другу. Впереди у нас домашний матч с УНИКСом, так что времени расслабляться нет.Мне платят не за то, чтобы выигрывать определёнными игроками, мы побеждаем командой. Несмотря на гарантированное преимущество домашней площадки, я продолжу использовать ротацию в той же манере. Возможно, кому-то из моих игроков потребуется отдых, но это не будет связано с тем, что мы уже решили ряд промежуточных задач», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.