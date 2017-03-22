Менеджер «Бруклина»: хотим сыграть с российским клубом — например, с ЦСКА

Менеджер «Бруклин Нетс»сообщил о намерении клуба провести товарищеский матч с представителем Единой лиги ВТБ.«Мы бы, конечно, хотели сыграть выставочный матч против одного из российских клубов. Например, против ЦСКА. Но здесь не всё зависит от нас — это решение должна принять лига. Но я уверен, что однажды мы сыграем в России», — приводит слова Маркса ТАСС.В последний раз ЦСКА играл с командами НБА в начале октября 2013 года. Москвичи выиграли в овертайме у «Миннесоты» (108:106) и проиграли в овертайме «Сан-Антонио» (93:95).