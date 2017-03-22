А. Джексон: Уилбекин был в ударе, в такие моменты мало что можно поделать

Разыгрывающий ЦСКАпрокомментировал выступление разыгрывающего «Дарушшафаки»в матче с «армейцами». Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 95:85, а Уилбекин набрал в ней 26 очков.«Уилбекин был в ударе. 8 из 9 его бросков из-за дуги пришлись в цель! Забивал трёхочковые через руки, от щита, на любой вкус. И он провёл в таком состоянии большую часть матча! В такие моменты ты мало что можешь поделать! Как привести себя в такое состояние? Да никак! Когда чувствуешь, что ты в ударе просто бери мяч и бросай! Так Уилбекин и поступал», — передаёт слова Джексона корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.