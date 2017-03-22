УНИКС проиграл «Галатасараю» и потерпел десятое подряд поражение в Евролиге

Казанский УНИКС на выезде проиграл турецкому «Галатасараю» со счётом 67:75 в матче регулярного первенства Евролиги. Основной вклад в победу турки сделали во второй четверти, которую выиграли с разгромным счётом 24:6. В заключительном отрезке УНИКС смог существенно сократить отставание, но сравнять счёт казанцам не удалось.Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд, который набрал 24 очка. «Галатасараю» 17 очков принёс Джон Диблер.Это поражение стало для УНИКСа десятым подряд в Евролиге