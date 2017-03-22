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175 лет назад 2016
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УНИКС проиграл «Галатасараю» и потерпел десятое подряд поражение в Евролиге

22 марта 2017, среда. 22:51. Баскетбол
Казанский УНИКС на выезде проиграл турецкому «Галатасараю» со счётом 67:75 в матче регулярного первенства Евролиги. Основной вклад в победу турки сделали во второй четверти, которую выиграли с разгромным счётом 24:6. В заключительном отрезке УНИКС смог существенно сократить отставание, но сравнять счёт казанцам не удалось.

Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд, который набрал 24 очка. «Галатасараю» 17 очков принёс Джон Диблер.

Это поражение стало для УНИКСа десятым подряд в Евролиге

Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
22 марта 2017, среда. 21:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
75 : 67 (21:23, 24:6, 12:12, 18:26)
УНИКС
Казань, Россия
Галатасарай: Диблер - 17, Дэй - 12, Тайус - 10, Шильб - 9, Пляйсс - 8, Фитипальдо - 7, Гюлер - 5, Мицов - 3, Арар - 2, Коркмаз - 2, Коксал, Хаджиева
УНИКС: Лэнгфорд - 24, Колом - 11, Антипов - 8, Уильямс - 7, Параховский - 6, Панин - 6, Понкрашов - 3, Воронов - 2, Анджушич, Клименко, Банич
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Галатасарай БК УНИКС
Новости. Баскетбол
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