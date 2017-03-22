Хряпа: рассчитываю принести новый кубок в музей ЦСКА

Форвард ЦСКАпрокомментировал победу «армейцев» над «Дарушшафакой» (95:85), которая обеспечила им преимущество своей площадки в первом туре плей-офф Евролиги.«Сейчас я получаю больше игрового времени, стараюсь приносить максимальную пользу. Конечно же, рассчитываю принести новый кубок в наш музей. Преимущество домашней площадки всегда важно, тем более на такой важной стадии — перед попаданием в „Финал четырёх“. И «Дарушшафака» также не теряет шансов попасть в плей-офф, так что для них этот матч тоже был важный.Начало выдалось довольно напряжённым, интересным, и всю игру «Дарушшафака» не сдавалась, приходилось отражать их атаки. Но тот задел, который мы создали и удерживали, позволил комфортно завершить матч», — сказал Хряпа в эфире «Матча».