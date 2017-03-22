Эмбииду, скорее всего, потребуется операция на колене

Центровому «Филадельфия Сиксерс», скорее всего, потребуется операция на колене, сообщает корреспондент ESPN Марк Стайн со ссылкой на источники в НБА. В марте Эмбиид досрочно завершил сезон из-за разрыва мениска в левом колене.В нынешнем сезоне Эмбиид дебютировал в НБА через два года после того, как был выбран на драфте. Все два года центровой восстанавливался от травм. Он успел отыграть в 31 матче, набирая в среднем 20,2 очка, 7,8 подбора, 2,5 блок-шота, 2,1 передачи и 0,9 перехвата за матч.