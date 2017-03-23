«Валенсия» обыграла «Хапоэль» и вышла в финал Еврокубка

Испанская «Валенсия» на своей площадке обыграла иерусалимский «Хапоэль» со счётом 90:75 в третьем матче 1/2 финала Еврокубка и пробилась в финал турнира. Испанский клуб завладел преимуществом уже в первой четверти и постоянно наращивал его, к заключительному отрезку доведя до 25 очков. В последней четверти «Хапоэль» смог отыграть 10 очков.Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хапоэля» Кёртис Джеррелс, который набрал 19 очков. «Валенсии» 15 очков принёс Фернандо Сан Эметерио.В финале турнира «Валенсия» встретится с «Уникахой».