Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» разгромить «Филадельфию» "+25"

В матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете выиграл у «Филадельфии Сиксерс» со счётом 122:97.Хозяева по итогам первой половины встречи вели с перевесом в 13 очков, а после перерыва довели счёт до разгромного.Самым результативным игроком встречи стал, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов, его партнёр по «Оклахома-Сити»записал на свой счёт трипл-дабл из 18 очков, 11 подборов и 14 передач. В составе «Филадельфии» лучшим с 20 очками стал