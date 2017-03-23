«Вашингтон» оказался сильнее «Атланты», Хардуэй набрал 29 очков, Бил — 28

В матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» на домашнем паркете выиграл у «Атланты Хоукс» со счётом 104:100.«Уизардс» по итогам первой половины встречи уступали соперникам с разницей в 6 очков, но после перерыва восстановили равновесие. В середине заключительной четверти хозяевам удалось уйти в небольшой отрыв, который они удержали до финальной сирены. Это поражение стало для «Хоукс» пятым подряд.Самым результативным игроком встречи стал, набравший 29 очков. В составе победителей лучшим с 28 очками оказался