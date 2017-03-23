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175 лет назад 2016
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Уэстбрук стал первым в истории НБА, совершившим трипл-дабл без единого промаха

23 марта 2017, четверг. 09:25. Баскетбол
Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук набрал 18 очков, совершил 11 подборов и отдал 14 передач, реализовав 6 из 6 бросков с игры и 6 из 6 штрафных в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс». Таким образом, Уэстбрук стал первым игроком в истории лиги, оформившим трипл-дабл без единого промаха. При этом он впервые за последние 83 поединка не выполнил ни одного трёхочкового.

Встреча закончилась победой «Оклахома-Сити» со счётом 122:97, а Уэстбрук в ней также поставил 2 блок-шота.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Расселл Уэстбрук
Новости. Баскетбол
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