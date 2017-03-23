Бретт Браун: от статистики Расселла Уэстбрука глаза лезут на лоб

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс»после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» выразил восторг в связи с действиями разыгрывающего соперника«Уэстбрук сыграл отлично. Если посмотреть в итоговый протокол поединка, то можно увидеть много интересного, не так ли? От статистики Расселла глаза лезут на лоб. Но по своим меркам он не сделал ничего необычного», – цитирует Брауна ESPN.Встреча закончилась победой «Оклахома-Сити» со счётом 122:97, а Уэстбрук в ней набрал 18 очков, совершил 11 подборов и отдал 14 передач, реализовав 6 из 6 бросков с игры и 6 из 6 штрафных.