М. Мэлоун: Н. Йокич будет показывать внукам, как он забил через Л. Джеймса

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун после победы в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» прокомментировал эпизод, в котором центровой его команды Никола Йокич в силовой манере обыграл один на один форварда соперников Леброна Джеймса.
«Йокич не отступит ни перед кем. Вы уже видели это в поединках с «Голден Стэйт», «Кливлендом», «Бостоном» и любой другой командой.
Джеймс войдёт в историю как один из лучших игроков всех времён. Его борьба с Николой напоминала бой боксёров-тяжеловесов, но Йокич продавил его и забил. Трибуны взорвались овациями потому, что это был момент истины для нашего центрового. Уверен, что Никола будет показывать этот эпизод своим внукам», – цитирует Мэлоуна ESPN.
Встреча закончилась победой «Денвера» со счётом 126:113.