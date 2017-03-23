Ирвинг: несправедливо сравнивать результаты «Кливленда» с прошлым сезоном

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс»считает, что успехи команды в нынешнем регулярном чемпионате значительно зависят от сложившейся ситуации.«Нельзя сравнивать результаты «Кливленда» в текущем сезоне с прошлым. Это было бы несправедливо. Потому что сопоставляется только соотношение побед и поражений на данный момент. А мы сейчас в первую очередь стараемся выйти в плей-офф со здоровыми игроками. Многие восстанавливаются после повреждений. Чемпионат был очень сложным. Травмы постоянно преследовали нас. Кроме того, команду по ходу сезона пополнили новые исполнители», – цитирует Ирвинга ESPN.