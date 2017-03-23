Разыгрывающий «Реала» Льюль – MVP 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги

Разыгрывающий «Реала»признан самым ценным игроком 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В победном матче с «Барселоной» он набрал 21 очко, совершил 3 подбора, отдал 6 передач, сделал 2 перехвата и поставил блок-шот.В число лучших баскетболистов тура по рейтингу эффективности также вошли разыгрывающий «Анадолу Эфес» Джейсон Грэйнджер, разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич, лёгкий форвард «Олимпиакоса» Костас Папаниколау и форвард «Маккаби» из Тель-Авива Даймон Симпсон.