Джордж: я должен быть лучшим защитником, снайпером, лидером и движущей силой

Форвард «Индиана Пэйсерс»рассказал, что ему тяжело даётся нынешний сезон из-за обилия возложенных на него обязанностей.«Обычно у меня две работы: лучшего защитника и лучшего снайпера. Сейчас она в том, чтобы быть лидером, самым жёстким игроком, движущей силой. В этом сезоне у меня множество ролей. И это самая тяжёлая часть. Надо во всё вложить энергию. Я расту с этим, становлюсь лучше по ходу сезона, нахожу подход к разным командам. Но это тяжёлая задача», — приводит слова Джорджа Slam.