Пау и Марк Газоли сыграют за Испанию на Евробаскете-2017

Главный тренер сборной Испаниисообщил, чтопоможет команде на Евробаскете-2017, а его младший братвернётся в сборную после двухлетнего отсутствия.«Пау сказал мне, что приедет. Все они сперва хотят посмотреть, как закончится сезон. Хорошо, что они говорят о желании приехать и спрашивают о наших планах, но надо посмотреть, в каком состоянии будут те, кто сыграет в плей-офф. Надо дождаться определённости, но предварительные ожидание хорошие.Мы начнём тренироваться 28 июля и изменим свою модель игры с уважением к тем двум годам, когда Марка не было в команде. Мы должны встроить его в команду, это важное возвращение, и мы много всего прорабатываем», — цитирует Скариоло Eurohoops.