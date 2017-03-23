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175 лет назад 2016
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Роландс Смитс — лучший молодой игрок Еврокубка сезона — 2016/2017

23 марта 2017, четверг. 23:40. Баскетбол
Форвард испанской «Фуэнлабрады» Роландс Смитс признан лучшим молодым игроком Еврокубка в сезоне 2016/2017, об этом сообщает официальный сайт турнира.

При участии 21-летнего латвийца скромная команда сумела попасть в Топ-16 турнира.

При этом сам Смитс сыграл в 14-ти поединках, набирая по 9,4 очка, совершая по 2,8 подборов и раздавая по 0,9 передач в среднем.

Заслужив звание лучшего молодого игрока, Смитс попал в один список с такими баскетболистами как Милан Мачван, Йонас Валанчюнас, Донатас Мотеюнас, Виктор Клавер и Кристапс Порзингис, которые также в своё время становились обладателями этой индивидуальной награды.
Источник: Официальный сайт Кубка Европы Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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