«Жальгирис» обыграл «Маккаби», Улановас набрал 20 очков

В 28-м туре Евролиги литовский «Жальгирис» добыл уверенную выездную победу над тель-авивским Маккаби. С самой стартовой сирены гости захватили инициативу, ведя к большому перерыву уже в 11 очков.Во второй половине матча картина не поменялась, «Жальгирис» удерживал комфортное для себя преимущество, в конечном счёте оформив победу 93:77.Самым результативным игроком встречи стал форвард литовцев Эдгарас Улановас, записавший в свой актив 20 очков. В составе хозяев лучшим стал Виктор Радд — 16 пунктов.