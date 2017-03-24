30 очков Лилларда помогли «Портленду» уверенно победить «Нью-Йорк»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Мода-центре» в Портленде и завершилась со счётом 110:95 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу встречи «Никс» ни разу не вели в счёте.Самым результативным игроком в составе «Портленда» стална счету которого 30 очков. Ещё 20 очков набрал Си Джей Макколлум, а Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов. За «Нью-Йорк» 18 очков набрал Кристапс Порзингис, 16 в активе Кортни Ли.