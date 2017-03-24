В. Карасёв: в матче «Локо» самое главное, чтобы «Зенит» мог бежать

Главный тренер «Зенита»накануне матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» назвал ключевые факторы успешного результата.«Самое главное, чтобы у нас был полный состав и мы смогли показать свой баскетбол. Чтобы у нас была хорошая ротация, чтобы мы могли бежать, играть агрессивно на периметре, ведь в позиционной игре мы уступаем «Локомотиву». Если мы сможем навязать свою игру с быстрыми переходами, забьём свои свободные мячи, то нам будет гораздо легче. С Харпером, если все будут в строю, у нас может получиться», – цитирует Карасёва официальный сайт клуба.