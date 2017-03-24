Педро Мартинес — лучший тренер Еврокубка сезона-2016/2017

Главный тренер «Валенсии»признан лучшим тренером Еврокубка в сезоне-2016/2017, сообщает официальный сайт организации. В текущем розыгрыше турнира испанский клуб добыл 17 побед, уступив лишь 3 раза.Это позволило левантийцам выйти в финал Еврокубка, и теперь они могут рассчитывать на завоевание четвёртого титула в своей истории во втором по престижности клубном турнире Европы.На стадии четвертьфинала «Валенсия» справилась с «Химками», а в полуфинале был повержен «Хапоэль». В финале команда Мартинеса встретится с «Уникахой», первый поединок состоится 28 марта.