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175 лет назад 2016
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«Бруклин» намерен подписать контракт с Теодосичем, Эртелем или Йовичем

24 марта 2017, пятница. 19:15. Баскетбол
«Бруклин Нетс» ищет усиление на позицию разыгрывающего защитника в Европе. Как сообщает известный инсайдер Дэвид Пик на своей странице в «Твиттере», руководство клуба рассматривает возможность подписания контракта с одним из топовых защитников Евролиги.

В частности, на прицеле у «Бруклина» Милош Теодосич (ЦСКА), Томас Эртель («Анадолу Эфес»), Стефан Йович («Црвена Звезда») и Брэд Уонамейкер («Дарушшафака»).

В нынешнем регулярном чемпионате «Бруклин» является худшей командой ассоциации с балансом побед/поражений 15/56.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Милош Теодосич Томас Эртель
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