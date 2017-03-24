«Бруклин» намерен подписать контракт с Теодосичем, Эртелем или Йовичем

«Бруклин Нетс» ищет усиление на позицию разыгрывающего защитника в Европе. Как сообщает известный инсайдер Дэвид Пик на своей странице в «Твиттере», руководство клуба рассматривает возможность подписания контракта с одним из топовых защитников Евролиги.В частности, на прицеле у «Бруклина»(ЦСКА),(«Анадолу Эфес»),(«Црвена Звезда») и Брэд Уонамейкер («Дарушшафака»).В нынешнем регулярном чемпионате «Бруклин» является худшей командой ассоциации с балансом побед/поражений 15/56.