Шакилу О'Нилу воздвигнут скульптуру около «Стэйплз Центр»

В ночь с пятницы на субботу «Лос-Анджелес Лейкерс» примет на родном паркете «Миннесоту Тимбервулвз». Поединок будет отмечен интересным событием. Возле «Стэйплз Центра», домашней арены калифорнийцев, будет представлен памятник легендарному центровому команды, об этом сообщает Sportando.Бронзовая статуя весит 544 килограмма, а её высота достигает 2,7 метра. Легендарный баскетболист станет четвёртым игроком «Лейкерс», удостоенным подобного. Ранее такая же честь была оказана другим экс-звёздам команды — Джерри Уэсту, Мэджику Джонсону и Кариму Абдул-Джаббару.