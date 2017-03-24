Шакилу О'Нилу воздвигнут скульптуру около «Стэйплз Центр»
24 марта 2017, пятница. 19:56.
Баскетбол
В ночь с пятницы на субботу «Лос-Анджелес Лейкерс» примет на родном паркете «Миннесоту Тимбервулвз». Поединок будет отмечен интересным событием. Возле «Стэйплз Центра», домашней арены калифорнийцев, будет представлен памятник легендарному центровому команды Шакилу О'Нилу
, об этом сообщает Sportando.
Бронзовая статуя весит 544 килограмма, а её высота достигает 2,7 метра. Легендарный баскетболист станет четвёртым игроком «Лейкерс», удостоенным подобного. Ранее такая же честь была оказана другим экс-звёздам команды — Джерри Уэсту, Мэджику Джонсону и Кариму Абдул-Джаббару.