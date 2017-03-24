Итудис: четвёртую четверть матча с УНИКСом провели вяло

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу своей команды над УНИКСом в 28-м туре регулярного чемпионата Евролиги (85:74).«Поздравляю команду с победой. Мы играли два матча почти подряд, и это была наша четвёртая встреча с УНИКСом, хорошей, качественной командой. Мы доминировали на протяжении трёх четвертей, разница в рейтинге полезности составляла 108-50 в нашу пользу. Естественно, мы захватили большое лидерство.Но в последнем периоде сыграли вяло, позволили соперникам вернуться в игру. Здесь разница в рейтинге была уже 3-23, что явно не отражало соотношения сил. Мы взяли эту победу и идём дальше. Пока не сыграл «Реал», мы удерживаем лидерство в Евролиге», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.