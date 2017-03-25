17 очков Перпероглу помогли «Барселоне» победить «Црвену Звезду»

В заключительном матче игрового дня Евролиги «Барселона» на домашнем паркете справилась с «Црвеной Звездой». После поражения в стартовой четверти каталонцы прибрали инициативу к своим рукам, наращивая преимущество в каждой последующей десятиминутке.В конечном счёте хозяева добыли комфортную победу — 67:54.Самым результативным в составе обеих команд стал форвард «Барселоны», набравший 17 очков. У гостей ни один из баскетболистов не сумел достигнуть рубежа в 10 набранных очков.