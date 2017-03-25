Омер Ашик выбыл до конца чемпионата

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Элвин Джентри заявил, что центровойпропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата, об этом сообщает ESPN.Турок не появлялся на паркете с середины февраля, когда подхватил инфекцию. В нынешнем сезоне, в отличие от минувшего, игровое время баскетболиста значительно сократилось.В текущем чемпионате на счету Ашика 31 матч, в которых он набирал по 3 очка и совершал по 5,2 подбора в среднем за игру.Отметим, что на данный момент команда центрового борется за попадание в зону плей-офф.