«Кливленд» увёз победу из Шарлотт, Джеймс набрал 32 очка, Уокер — 28

В матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» на выезде выиграл у «Шарлотт Хорнетс» со счётом 112:105.Первая четверть прошла в равной борьбе, а на старте второй «Кавальерс» удалось уйти в небольшой отрыв, который гости удерживали вплоть до финальной сирены.Самым результативным игроком матча стал, которому одного подбора не хватило до трипл-дабла — 32 очка, 9 подборов и 11 передач. Его партнёр по «Кливленду»записал на свой счёт 28 очков. В составе «Шарлотт» лучшим с 28 очками оказался