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«Лейкерс» отыграли "-15" и в овертайме одолели «Миннесоту»

25 марта 2017, суббота. 09:02. Баскетбол
В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете выиграл у «Миннесоты Тимбервулвз» со счётом 130:119.

«Лейкерс» большую часть встречи уступали в счёте, а в пике их отставание достигало 15 очков. Лишь в заключительной четверти хозяева сумели восстановить равновесие и даже выйти вперёд. Основное время встречи завершилось вничью, а на старте овертайма команда из Лос-Анджелеса набрала восемь очков подряд и удержала преимущество до финальной сирены.

Самыми результативными игроками встречи стали Эндрю Уиггинс из «Миннесоты» и Джордан Кларксон из «Лейкерс», набравшие соответственно 36 и 35 очков.

НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2017, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
130 : 119 ОТ (26:27, 28:40, 26:21, 29:21, 21:10)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Кларксон - 35, Рэндл - 23, Расселл - 15, Нэнс - 13, Брюэр - 12, Ингрэм - 11, Нваба - 10, Зубац - 7, Эннис - 4, Уорлд Пис, Денг, Янг, Блэк, Мозгов, Робинсон
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 36, Таунс - 25, Рубио - 19, Дьенг - 14, Данн - 11, Джонс - 8, Касспи - 4, Раш - 2, Пэйн, Олдрич, Бьелица, Мухаммад, Лавин, Пекович, Хилл
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Миннесота Тимбервулвз Джордан Кларксон Эндрю Уиггинс
Новости. Баскетбол
25 марта 2017, суббота
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