«Лейкерс» отыграли "-15" и в овертайме одолели «Миннесоту»

В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете выиграл у «Миннесоты Тимбервулвз» со счётом 130:119.«Лейкерс» большую часть встречи уступали в счёте, а в пике их отставание достигало 15 очков. Лишь в заключительной четверти хозяева сумели восстановить равновесие и даже выйти вперёд. Основное время встречи завершилось вничью, а на старте овертайма команда из Лос-Анджелеса набрала восемь очков подряд и удержала преимущество до финальной сирены.Самыми результативными игроками встречи сталииз «Миннесоты» ииз «Лейкерс», набравшие соответственно 36 и 35 очков.