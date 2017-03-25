Айзея Томас: никогда не видел, чтобы так «тянули» на рекорд, как Девина Букер

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас высказал удивление способом, которым «Финикс Санс» способствовал высокой результативности своего атакующего защитника Девина Букера в матче регулярного чемпионата НБА между их командами.
«В концовке «Финикс» действовал очень странно. Никогда не видел, чтобы таким способом «тянули» на рекорд. Думаю, что и никто вообще не сталкивался с подобным. «Санс» продолжали брать тайм-ауты и умышленно фолить, хотя проигрывали «-15». Таким образом, они старались, чтобы Букер набрал как можно больше очков. Но в любом случае снимаю шляпу перед Девином. Он играл великолепно», – цитирует Томаса ESPN.
Встреча закончилась домашней победой «Бостона» со счётом 130:120, а Букер в ней набрал 70 очков.