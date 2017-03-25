Айзея Томас: никогда не видел, чтобы так «тянули» на рекорд, как Девина Букер

Разыгрывающий «Бостон Селтикс»высказал удивление способом, которым «Финикс Санс» способствовал высокой результативности своего атакующего защитникав матче регулярного чемпионата НБА между их командами.«В концовке «Финикс» действовал очень странно. Никогда не видел, чтобы таким способом «тянули» на рекорд. Думаю, что и никто вообще не сталкивался с подобным. «Санс» продолжали брать тайм-ауты и умышленно фолить, хотя проигрывали «-15». Таким образом, они старались, чтобы Букер набрал как можно больше очков. Но в любом случае снимаю шляпу перед Девином. Он играл великолепно», – цитирует Томаса ESPN.Встреча закончилась домашней победой «Бостона» со счётом 130:120, а Букер в ней набрал 70 очков.