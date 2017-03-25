Мощные данки Данстона, Фелдейна, Калинича и Клайбёрна – в топ-10 тура в Евролиге
25 марта 2017, суббота. 14:57.
Баскетбол
Евролига представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей 28-го тура регулярного чемпионата. Среди них оказались эффектные данки центрового «Анадолу Эфес» Брайанта Данстона
, атакующего защитника «Панатинаикоса» Джеймса Фелдейна
, лёгкого форварда «Фенербахче» Николы Калинича
и атакующего защитника «Дарушшафаки» Уилла Клайбёрна
.
Видео доступно на официальном канале лиги на сервисе Youtube.