Обрадович: «Локомотив» должен был побеждать «Зенит»

Главный тренер «Локомотива-Кубань»прокомментировал поражение подопечных от «Зенита» (80:83) в Единой лиге ВТБ.«Это чувствительное поражение, первая неудача в сезоне с «Зенитом». Мы должны были побеждать сегодня, это важно с точки зрения распределения мест перед плей-офф, но для победы мы не должны были допускать 21 потерю. Когда мы повели 10 очков во второй половине, мы дали им вернуться, «Зенит» наказывал нас за каждый просчёт. Кроме того, тактически в концовке мы совершили ещё одну ошибку, когда сфолили. Мы не хотели этого делать. Такое бывает, люди теряют концентрацию, и эта ошибка нам дорого стоила в концовке матча», — цитирует Обрадовича сайт клуба.