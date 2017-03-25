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Обрадович: «Локомотив» должен был побеждать «Зенит»

25 марта 2017, суббота. 16:32. Баскетбол
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал поражение подопечных от «Зенита» (80:83) в Единой лиге ВТБ.

«Это чувствительное поражение, первая неудача в сезоне с «Зенитом». Мы должны были побеждать сегодня, это важно с точки зрения распределения мест перед плей-офф, но для победы мы не должны были допускать 21 потерю. Когда мы повели 10 очков во второй половине, мы дали им вернуться, «Зенит» наказывал нас за каждый просчёт. Кроме того, тактически в концовке мы совершили ещё одну ошибку, когда сфолили. Мы не хотели этого делать. Такое бывает, люди теряют концентрацию, и эта ошибка нам дорого стоила в концовке матча», — цитирует Обрадовича сайт клуба.
Источник: Официальный сайт ПБК "Локомотив-Кубань" Сообщить об ошибке
Теги
БК Зенит ПБК Локомотив-Кубань Саша Обрадович
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