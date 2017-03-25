20 очков Браймоха помогли «Енисею» обыграть «Цмоки-Минск»

Красноярский «Енисей» на выезде переиграл белорусский «Цмоки-Минск» со счётом 86:78 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ. Основной вклад в победу красноярцы внесли во второй четверти, которую выиграли с разницей "+14". Во второй половине встречи хозяевам площадки удалось немного сократить отставание.Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Енисея» Сулейман Браймох, который набрал 20 очков. В составе «Цмоки-Минска» 17 очками отметился американский защитник Джастин Грэй.