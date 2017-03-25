Эмбиид перенёс операцию на колене

Центровой «Филадельфии Сиксерс»перенёс небольшую операцию на мениске левого колена. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Хирургическое вмешательство прошло успешно. Первый этап реабилитации камерунец пройдёт в Лос-Анджелесе.Врачи довольны тем, как прошла операция, и уверяют, что Эмбиид сумеет возобновить тренировки нынешним летом.Один из лидеров «Филадельфии» получил травму в конце января. Дебютант лиги провёл в текущем регулярном чемпионате 31 игру, набирая в них 20,2 очка и совершая 7,8 подбора в среднем за матч.