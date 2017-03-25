Ведищев: тренерскому штабу необходимо задуматься о причинах поражения

Президент «Локомотива-Кубань»прокомментировал поражение краснодарцев в матче Единой лиги ВТБ от «Зенита» (80:83).«Безусловно, я разочарован результатом. Всего месяц назад мы были вторыми и боролись за преимущество своей площадки в полуфинале, но три подряд поражения в матчах против основных конкурентов отбросили нас на четвёртую позицию, с которой нам будет сложно подняться выше.Менеджменту клуба, тренерскому штабу и, конечно, игрокам необходимо задуматься о причинах», — приводит слова Ведищева официальный сайт клуба.