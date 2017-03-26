37 очков Уолла помогли «Вашингтону» победить в Кливленде

В матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» на выезде выиграл у «Кливленд Кавальерс» со счётом 127:115.Гости завершили первую четверть с перевесом в 14 очков, после чего удерживали преимущество на протяжении всей встречи и довели матч до победы.Самым результативным игроком матча стализ «Уизардс», оформивший дабл-дабл из 37 очков и 11 передач, его партнёр по командезаписал на свой счёт 27 очков.В составе «Кавальерс» лучшими оказались(24 очка и 11 подборов) и(23).