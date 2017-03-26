Шталбергс: «Нижний Новгород» должен заставить «Парму» трудиться в защите

Главный тренер «Нижнего Новгорода»накануне матча Единой лиги ВТБ с «Пармой» поделился ожиданиями от поединка.«Несмотря на текущую строчку в Лиге ВТБ, «Парма» играет с большим желанием и бьётся за победу в каждом матче. Важную роль играют её болельщики. В некоторых матчах пермякам просто не хватило хладнокровия и удачи, чтобы добиться желаемого результата. Три новичка, безусловно, усилили игру команды и добавили разнообразия в нападении. Мы должны заставить их трудиться в защите, то есть каждая наша атака должна быть разыграна до броска, которого мы хотим», – цитирует Шталбергса официальный сайт клуба.