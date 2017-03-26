Хэйворд: нельзя винить игроков за то, что они меняют команды

Лёгкий форвард «Юта Джаз»считает, что каждый игрок вправе сам выбирать своё будущее.«Думаю, что в каждой отдельной ситуации у игроков есть разные причины на то, чтобы сменить команду или остаться. Конечно, здорово, когда кто-то всю карьеру выступает в одном городе. В детстве я болел за «Индиану», а Реджи Миллер играл только за неё. Он был образцом для подражания для всех. Но обстоятельства бывают различными. У каждого игрока есть множество индивидуальных факторов, влияющих на его решение. Так что нельзя винить баскетболистов за то, что меняют команды», – цитирует Хэйворда Fox 13 Salt Lake City.