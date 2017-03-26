Л. Уильямс: когда Д. Харден сказал, что устроит переход в «Хьюстон», засмеялся

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс»рассказал, что его обмену из «Лос-Анджелес Лекйерс» посодействовал«Харден позвонил мне за пару недель до закрытия трансферного окна и спросил, хочу ли я играть за «Рокетс». Я ответил, что мне нравится в «Лейкерс», но я со своим стилем хорошо бы вписался в коллектив «Хьюстона». Тогда Джеймс сказал, что устроит мой переход. У меня уже случались подобные беседы, поэтому я не придал его словам особого значения и засмеялся. Но теперь думаю, что он замолвил за меня словечко», – цитирует Уильямса «Yahoo Sports».