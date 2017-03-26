Джалил Окафор может пропустить остаток сезона

Центровой «Филадельфии Сиксерс»может пропустить остаток сезона из-за проблем с правым коленом.«Если бы мы были на грани попадания в плей-офф или вроде того, я мог бы выходить и играть. Но тренер Бретт Браун и остальные люди из нашего штаба не думают, что мне необходимо играть при болях в колене. Они придерживаются такого подхода с тех пор, как я пришёл в „Сиксерс“, — рассказал центровой The Philadelphia Inquirer.Окафор пропустил матч своего клуба с „Чикаго Буллз“ (117:107) и точно не выйдет в игре с „Индианой Пэйсерз“ 27 марта.