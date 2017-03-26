Иванович: неясно, сможет ли Швед сыграть с ЦСКА

Главный тренер «Химок» Душко Иванович дал комментарий в преддверии матча Единой лиги ВТБ с ЦСКА, который пройдёт 27 марта.
«Мы постарались выжать максимум из тех 16 дней, которые у нас были для подготовки к матчу с ЦСКА. У нас не было официальных игр, но мы провели две хорошие товарищеские встречи. К сожалению, серьёзное повреждение задней поверхности бедра получил Маркел Браун, который не сможет сыграть. Пока неясно, сможет ли принять участие в матче с ЦСКА Алексей Швед, у него обострилась хроническая травма ноги.
Тем не менее остальные ребята готовы к этому противостоянию. ЦСКА — одна из лучших команд Евролиги, в их составе многие баскетболисты выступают друг с другом на протяжении несколько лет. Они играют хорошую защиту и нападение, и будет непросто, но мы верим в свои силы, у нас есть шансы.
Думаю, мы должны показать умный баскетбол, чтобы победить «армейцев». Более того, нужно быть готовыми к контактной игре, так как если мы позволим им играть в свой баскетбол, то шансов у нас не будет. Не думаю, что соперник будет уставшим, в таком ритме они играют не первый год, и для команды такого уровня такой график является, скорее, преимуществом», — цитирует Ивановича сайт клуба.