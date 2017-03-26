«Бруклин» обыграл «Атланту» "+15", несмотря на 24 очка Шрёдера

«Бруклин Нетс» на выезде обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 107:92 в матче регулярного первенства НБА. Гости лучше провели стартовую четверть, выиграв её с разницей "+12". К большому перерыву их преимущество сократилось до семи очков, но во второй половине встречи «Нетс» вновь были сильнее и увеличили отрыв.Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Деннис Шрёдер, который принёс своей команде 24 очка. Центровой «Бруклина» Брук Лопес набрал 23 балла. Его визави из «Хоукс» Дуайт Ховард отметился 19 очками и 16 подборами.