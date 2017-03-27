«Бостон» отыгрался с «-15» и победил «Майами», А. Томас набрал 30 очков

«Бостон Селтикс» переиграл «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 112:108 в пользу хозяев. В ходе первой половины игры перевес «Хит» достигал 15 очков, но этого не хватило флоридцам для итоговой победы.
Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал Айзея Томас, набравший 30 очков. Ещё 25 очков на счету Джея Краудера. За «Майами» 24 очка набрал Тайлер Джонсон, 20 в активе Джеймса Джонсона, Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 19 очков и 15 подборов.
Эта победа стала для «Бостона» четвёртой подряд.