«Голден Стэйт» одолел «Мемфис», Томпсон набрал 31 очко, Конли — 29

В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете выиграл у «Мемфис Гриззлиз» со счётом 106:94.«Гриззлиз» действовали на равных с «Уорриорз» на протяжении трёх четвертей, а в середине заключительного периода позволили соперникам уйти в отрыв, ставший для хозяев победным.Самым результативным игроком встречи стал, набравший 31 очко, а его партнёр по «Голден Стэйт»оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 передач. В составе «Мемфиса» лучшим с 29 очками стал