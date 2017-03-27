Брайант: звание MVP должны получить Уэстбрук и Харден

Легендарный экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс»считает, что в нынешнем сезоне звание MVP должны получить защитник «Хьюстон Рокетс»и разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер»«Я действительно считаю, что в этом сезоне должно быть два MVP. Невозможно выбрать кого-то одного. Мы никогда не видели ничего подобного. Если вы спросите у кого-то из них об этом, то они признают, что другой кандидат проводит превосходный сезон. Будет честно признать MVP их обоих, так как мы никогда не видели, чтобы два игрока в одном сезоне демонстрировали такой баскетбол», – приводит слова Брайанта The Score.