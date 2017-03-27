Коллисон: не у многих клубов НБА есть такая командная химия, как у «Сакраменто»

Защитник «Сакраменто Кингз» Даррен Коллисон после победы над «Лос-Анджелес Клипперс» (98:97) в матче регулярного чемпионата НБА отметил, что командный дух в клубе остаётся на высоком уровне, несмотря на турнирное положение.
«Мы не теряем надежду. Я выступал за многие клубы, которые побеждали, но не у всех из них была такая командная химия, как у «Сакраменто». Люди не понимают, насколько сложно быть в таком положении и продолжать работать каждый день. Мы получаем удовольствие от игры, и это многое говорит о нашей команде», – приводит слова Коллисона ESPN.